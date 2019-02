"Precisamos de apocalipses para ficarmos bem"

Delfim Machado Hoje às 14:02 Facebook

Micah P. Hinson falou com o JN sobre o álbum que apresenta esta sexta-feira no Theatro Circo em Braga

Em 24 horas, juntou 24 músicos e fez uma obra-prima. A dois dias de fazer 38 anos, Micah Paul Hinson apresenta em Portugal "When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You", um álbum profundo e quase autobiográfico sobre uma jornada de dificuldades necessárias que todos precisamos de ter para que o nosso final seja feliz. O americano volta à grande forma, depois de um passado recente em que quase morreu num acidente em Espanha. Em entrevista, explica como foi gravar o álbum, num processo mais espiritual que nunca mas à moda antiga, sem a perturbação de sons sintéticos.

"Quando te disparo flechas, disparo para matar". É o título do seu novo álbum. Contra quem está a disparar?

Na verdade, o título é uma citação da Bíblia, do livro de Levítico. Estava a lê-lo, deparei-me com essa citação e pensei que é muito forte. "Quando te disparo flechas, disparo para matar". É poético.

E quanto ao álbum e aos Músicos do Apocalipse?

Os Músicos do Apocalipse surgiram como necessidade. Tive problemas na coluna devido a um acidente muito mau que me incapacitou durante algum tempo. Foi em Espanha, podia ter-me matado. Fiquei num sofrimento crónico. Um médico receitou-me então um medicamento 100 vezes mais forte do que a morfina e 50 vezes mais forte do que a heroína, o que é mesmo muito forte. Estive naquela droga legal durante demasiado tempo. Pensei que se não a deixasse, iria matar-me. Perdi muito peso, Jesus!, estive abaixo dos 59 quilos! Pensei que tinha de cortar com aquela merda e comecei a parar.

Levou muito tempo a parar?

Seis meses. Foi quando comecei a criar este álbum apocalíptico. A ideia é: se quisermos estar bem connosco e com os outros é muito importante ter apocalipses. A ideia do apocalipse vem das decisões simples que temos de tomar na vida. Na verdade, não sei o que é o apocalipse, não sei se Deus vai descer à terra, se uns vão para o paraíso e outros para o inferno. Não sei o que sinto em relação a isso. Mas sei o que sinto sobre os pequenos apocalipses, sobre coisas que temos de mudar na nossa maneira de ser para sobreviver.

É como mortes e renascimentos numa só vida, talvez? Como uma cobra que larga a pele para continuar?

Essa imagem da cobra é perfeita porque ela tem de deixar algo para trás para continuar a viver. É como comer algo saudável para crescermos. O álbum parece muitas vezes pesado, violento até, mas no fim sinto muita esperança, uma mensagem positiva. Às vezes parece que vivemos num mundo onde muitas pessoas estão presas sem quererem perceber que podem tornar-se melhores. Estamos destinados, como seres humanos, a evoluir. Um dos nossos maiores objetivos é fazermos o melhor que soubermos para nos transcendermos e para que a vida valha a pena.

Como foi gravar um álbum em apenas 24 horas com 24 músicos? Já se conheciam?

É uma coleção de amigos, desconhecidos, amados, vilões, heróis.... Quando juntas 24 pessoas, tens de estar de espírito aberto. Fazer um álbum num espaço de tempo tão curto, meu deus!, nem sei como me sinto.

Gravá-lo em tão pouco tempo não retirou parte do prazer de fazer música?

Definitivamente, não. Trabalhei no The Holy Strangers durante quase três anos e o álbum foi lançado com a editora a achar que era muito comprido. O facto de ter trabalhado tanto naquele álbum e no lançamento foi um desapontamento. De alguma maneira, senti que desperdicei o meu tempo. Agora, com os Músicos do Apocalipse, senti o contrário, que foi milagroso termos conseguido.

Faz sentido perceber agora como e porquê gravar um disco num dia...

Nenhum dos músicos conhecia os temas, só os ouviram na véspera de começarmos a gravar. Estavam no escuro, eu próprio não sabia o que estava a fazer. O procedimento foi semelhante ao Jazz. Quando ouço o álbum, consigo ouvir aquela mixórdia de 25 almas. São 25 almas a derreter juntas e a tentar criar algo novo. Neste momento, as pessoas usam demasiada tecnologia, confiam demasiado nos computadores, o que faz com que a música não seja tão real. Desta vez, queria que as pessoas ouvissem este álbum e soubessem que foi gravado num espaço de tempo tão curto e com tanta gente, para perceberem que realmente as pessoas podem juntar-se e criar alguma coisa importante em pouco tempo sem terem de recorrer a computadores e a samples. Nem tudo na vida são zeros e uns.