Prémio internacional de arquitetura distingue casa de Vila do Conde

A Casa Touguinhó 3 de Vila do Conde, desenhada pelo arquiteto Raulino Silva, venceu o prémio internacional IF Design Award 2019, na categoria de Arquitetura.

A distinção foi instituída em 1953 pelo IF - International Fórum Design GmbH, a organização de design independente mais antiga do mundo, com sede em Hannover, na Alemanha.

Para a edição deste ano, os promotores receberam mais de 6.400 inscrições enviadas de 50 diferentes países, explicou, em comunicado, o arquitetodistinguido, formado pela Escola Superior Artística do Porto.

A Casa Touguinhó 3 foi a escolhida na área da arquitetura por um júri de 67 membros, composto por especialistas independentes do mundo todo.

A habitação, concluída em 2016 no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, é uma vivenda de tipologia T3 com quatro pátios interiores que, segundo o gabinete que a desenhou, "alia a premissa de um espaço contemporâneo com um desenho simples e funcional".

O projeto já tinha sido distinguido em 2018 nos International Architecture Awards (atribuído nos Estados Unidos) e nos Urban Design e Architecture Design Awards (Índia).

Antes, em 2017, foi premiada nos Iconic Awards (Alemanha), obteve o terceiro prémio no Baku International Architecture Award (Azerbaijão) e foi distinguida como Best Project 2017 no Archilovers (Itália).

De acordo com o comunicado, a entrega do prémio agora atribuído ocorre em março, em Munique, num mês em que trabalhos distinguidos pelo IF estarão em exposição noutra cidade alemã, a de Hamburgo.

O prémio IF Design Award 2019 é o segundo que o gabinete de arquitetura de Raulino Silva conquista no espaço de uma semana, depois de ganhar o prémio Design And Build Awards 2019 da revista de construção Build Review, em Stafforshire, na Inglaterra.