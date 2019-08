Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz para Djaimilia Pereira de Almeida

António Orlando Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A escritora Djaimilia Pereira de Almeida é a vencedora do Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz de 2019 com a obra "Luanda Lisboa Paraíso".

A entrega do prémio, no valor de dez mil euros, terá lugar no dia 14 de setembro na sede da Fundação Eça de Queiroz, em Tormes, na casa que inspirou o autor de "A Cidade e as Serras".

O júri, constituído por Bruno Vieira Amaral, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco, Manuel Pereira Cardoso e Maria Helena Santana, reunido esta terça-feira em Lisboa, decidiu por unanimidade contemplar o romance por este desenhar "a solidão das personagens de forma magistral, numa contenção poética em que se estabelece o equilíbrio entre a esperança e o desespero". Entre os finalistas encontravam-se David Machado, Hugo Mezena, Kalaf Epalanga e Maria Isaac.

"Através de um pathos irónico e trabalho aturado da linguagem, a autora [Djaimilia Pereira de Almeida] resiste sempre ao óbvio e domina a narrativa do princípio ao fim", acrescenta o júri.

Djaimilia Pereira de Almeida, 37 anos, é autora de quatro livros: "Esse cabelo"; "Ajudar a cair"; "Luanda, Lisboa, Paraíso" e, mais recentemente, "Pintado com o pé".

Publicou no blogue da Companhia das Letras, em Granta.com, e nas revistas Common Knowledge, Granta Portugal, Ler, Revista Pessoa, Quatro Cinco Um, Revista serrote, Words Without Borders, Revista Zum, entre outras.

O Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz foi instituído em 2014 pela Fundação Eça de Queiroz em colaboração com a Câmara Municipal de Baião a fim de promover e incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear Eça de Queiroz, um dos maiores vultos nacionais e internacionais da literatura e cultura portuguesas.

Nas edições anteriores contemplou narrativas ficcionais inéditas e obras de caráter ensaístico já publicadas. A partir desta edição, passa a distinguir bienalmente uma obra ficcional (romance ou novela) escrita em língua portuguesa e publicada em Portugal por autor nacional com idade não superior a 40 anos à data da publicação.