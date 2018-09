Primavera Sound bate recorde de visitantes e já tem data para 2019

09 Junho 2018 às 19:32 Facebook

Twitter

O Nos Primavera Sound, que acaba este domingo, bateu, na edição de 2018 o recorde de visitantes.

A barreira dos 100 mil visitantes foi, pela primeira vez, ultrapassada ao sétimo ano do festival que decorre no Parque da Cidade, no Porto.

Segundo a organização, estiveram no recinto uma média de 30.000 pessoas, em cada um dos três dias do festival, somando "as cerca de 30.000 que se reuniram em frente à Câmara Municipal do Porto no concerto de Fatboy Slim",

Em comunicado, o festival informa ainda que recebeu público de mais de 60 países.

Em 2019, Primavera Sound vai acontecer dias 6, 7 e 8 de junho.