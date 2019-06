Primavera Sound sem medo da chuva

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Festival alargou áreas cobertas e redesenhou vários palcos. Primavera Bits tornou-se verdadeiro clube de eletrónica

Como o Nos Primavera Sound parece ter substituído a Feira do Livro do Porto na sua capacidade de atrair a chuva, uma das mudanças mais significativas deste ano, no recinto do festival, em pleno Parque da Cidade, é o alargamento das áreas cobertas, sobretudo na praça da alimentação e junto ao palco Primavera Bits.

Outra das novidades, ao nível das infraestruturas, é o reposicionamento do Palco Pitchfork (este ano renomeado Palco Pull & Bear), que mantém a localização, mas se encontra mais bem enquadrado na sua clareira. O Primavera Bits, que acolhe os mais resistentes para as sessões de DJ que encerram diariamente o cartaz, assume-se este ano como verdadeiro clube de música eletrónica, explicou ao JN o promotor Pedro Moreira da Silva: "Todo o interior foi redesenhado, há mais bares e o palco passa a ter um sistema de quadrifonia. Tornou-se um espaço muito mais orgânico."

Todos os cinco palcos foram sujeitos a melhorias técnicas, garante a organização, e o espaço para convidados, a Casa de Campo, foi aumentado e reenquadrado. No que toca à alimentação, mantêm-se os produtos de casas históricas da cidade, como as sandes de pernil do Guedes, as bifanas da Conga ou a pastelaria da Padaria Ribeiro, acrescentando-se, como a novidade mais sonante, os cachorros da Cervejaria Gazela. Há ainda a possibilidade de adquirir um bilhete que inclui uma experiência gastronómica no restaurante Gaveto, em Matosinhos.

Apesar de ainda haver ingressos para todos os dias, a expectativa da organização é atingir o recorde do ano passado (30 mil espectadores) nas noites de sexta e sábado. Com 73 projetos em cartaz, que cobrem áreas tão distintas como o jazz, o reggaeton, o punk ou o R&B, e que sofreram já duas alterações (a substituição das cantoras Lizzo e Kali Uchis pelas guitarras do Build to Spill e pelas batidas de Branko), o Nos Primavera Sound volta a ser o lugar incontornável de todos os melómanos nos próximos dias.