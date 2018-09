Hoje às 01:03 Facebook

A primeira gravação conhecida de David Bowie, que na altura tinha 16 anos e era vocalista da banda The Konrads, foi vendida esta terça-feira num leilão na Grã-Bretanha por cerca de 45 mil euros.

A Omega Autions, especialista em leilões relacionados com a música, disse que o leilão foi "frenético", por uma gravação que remonta a 1963. O registo foi descoberto este ano num sótão.

A música, intitulada "I Never Dreamed", foi gravada num estúdio em 1963, quando o grupo pediu a David Bowie, então conhecido pelo seu nome verdadeiro David Jones, que a cantasse.

Esboços promocionais feitos por David Bowie, na época um desconhecido, fotografias e documentos do grupo também foram vendidos por 19.235 euros, enquanto um poster do grupo The Konrads, também de 1963, valeu 6.737 euros, disse a casa de leilões.

David Bowie deixou a banda e apenas seis anos depois, em 1969, atingiu o sucesso com a música "Space Oddity".

Bowie morreu em 10 de janeiro de 2016, dois dias depois de lançar o seu último álbum, "Blackstar", por ocasião do seu 69.º aniversário.