Primeiro livro de adultos escrito por Stan Lee vai ser divulgado

Jorgina Santos Hoje às 15:36, atualizado às 17:15

Primeiro romance de Stan Lee para adultos, "A Trick of Light", vai ser lançado em setembro de 2019.

A "Trick of Light", escrito por Stan Lee e Kat Rosenfield, será publicado a 17 de setembro de 2019 por Houghton Mifflin Harcourt. O romance, cujo título completo é "Alliances: A Trick of Light", é o primeiro trabalho a ser lançado em conexão com o novo universo de Alianças de Lee.

" 'A Trick of Light' é uma história de origem super-heroica sobre a improvável amizade entre Cameron, um jovem talentoso lutando com a fama descoberta depois de um estranho acidente lhe dar a habilidade de manipular tecnologia com sua mente, e Nia, um hacker e génio de codificação com um passado misterioso", diz a descrição do editor.

"Os dois devem combinar seus poderes para combater as perigosas forças físicas e online, que ameaçam acabar com a raça humana". Segundo a introdução do livro, o romance vai falar sobre amor, amizade, aceitação e a busca de propósito maior.

Stan Lee, que em conjunto com outros autores criou muitos super-heróis da Marvel, como Homem-Aranha, Homem de Ferro e Thor, morreu em novembro de 2018, aos 95 anos.