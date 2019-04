JN Hoje às 14:53 Facebook

A Warner Brothers já divulgou o primeiro trailer de "Joker", a nova encarnação do vilão de Gotham City, desta vez protagonizado por Joaquin Phoenix.

Dirigido por Todd Phillps, a ação de "Joker" situa-se em 1981 e está centrado na personagem Arthur Fleck, um comediante de "stand up" falhado, que acaba por entrar no mundo do crime.

"Joker" não tem qualquer relação com o Universo da DC Comics (como "Aquaman" ou "Wonder Woman") e é uma nova abordagem à história de uma das mais famosas personagens da banda desenhada.

No cinema, ficou indelevelmente marcada pelas performances de Jack Nicholson em "Batman", de Tim Burton, e de Heath Ledger, em "O Cavaleiro das Trevas", de Christopher Nolan.

A estreia está marcada para outubro.