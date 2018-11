Leonor Paiva Watson Hoje às 21:04 Facebook

"Primitivos", uma peça sobre o exercício do poder ou os pactos feitos com o Diabo, estreou no passado 26 de outubro e fica em cena, na Miau - Associação Cultural, em Alcântara, até ao próximo dia 24 de novembro.

Com encenação de José Coelho, "Primitivos", que parte de um texto de Miguel Velez, é sobre "a força e o poder que as grandes corporações têm na vida das pessoas", ou "sobre a manipulação, o exercício desse poder e de como somos, afinal, tão... primitivos", retratam, respetivamente.

Em palco são avançados de forma intercalada três momentos distintos: o pacto de um tal de Samuelson com uma corporação, um interrogatório policial e uma conversa com uma jornalista. Há mortes e respostas para obter. O suspense, mantido até ao fim, está nos diálogos permanentemente cortados, no jogo do Tempo - ora estamos no presente, ora no passado - e nos acordes de um baixo que acompanha a narrativa. A reflexão acontece, eventualmente, nos muito breves silêncios.

"A grande mensagem talvez seja esta de que para sairmos de um sistema que nos oprime é preciso mais do que querer e combater, é preciso uma real mudança de mentalidade", defende José Coelho.

Já Miguel Velez entende que "é sempre possível a libertação, senão não haveria ruturas, mudanças de paradigma. Senão, estaríamos ainda no início".

E teremos alguma vez saído do início?

O texto, com uma linguagem ligada ao imaginário da Banda Desenhada - andou "três anos no bolso" do encenador que "sabia que não seria fácil a sua adaptação". No fim, "ficaram os atores e a palavra". E o baixo e a luz.

A peça - com interpretação de Elisa Crisostomo, Filipa Santana, Rita Fouto e Rita Maymone - estará em cena nos próximos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro, pelas 22 horas, na Miau, no Alvito, em Alcântara. As reservas podem ser feitas através do número 962.889.256.