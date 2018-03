Prodigy confirmados no North Music Festival

Ana Rita Neto Hoje às 09:51 Facebook

The Prodigy é a mais recente confirmação para o cartaz da segunda edição North Music Festival, a 25 e 26 de maio na Alfândega do Porto. A banda britânica de música eletrónica será cabeça de cartaz no segundo dia do festival.

Considerados uma das maiores referências do "big beat", os Prodigy vão apresentar no Porto alguns dos seus maiores sucessos - "Firestarter", "Breathe" e "Smack my bitch up" - num concerto que marca o regresso a um país que lhes é familiar,

A banda britânica formada em 1990 por Liam Howlett, Keith Flint e Leeroy Thornhill tem já sete discos editados e já recebeu vários prémios e nomeações da indústria discográfica ao longo dos anos, como os Brit Awards, os Grammy e várias categorias dos Prémios Europeus da MTV.

Os The Prodigy juntam-se assim aos já confirmados Gogol Bordello, Guano Apes e Linda Martini que vão atuar no primeiro dia do festival de rock.

A primeira edição do North Music Festival foi em Guimarães, mas este ano o festival anunciou a sua mudança para a Invicta. Além de muita música, o público poderá desfrutar de experiências gastronómicas e provas de vinhos, zona de jogos e exibição de filmes de ficção e documentários, entre outras experiências. Este ano, o festival vai ainda ter vários momentos musicais em barcos, que proporcionam ao público uma vista privilegiada para o palco.

O bilhete para esta segunda edição do North Music Festival custa 29 euros (opção de apenas um dia) e o passe para os dois dias fica por 55 euros.