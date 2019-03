Prodigy eram cabeça de cartaz em Vilar de Mouros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:51 Facebook

Os Prodigy eram uma das bandas cabeça de cartaz do festival de Vilar de Mouros deste ano, mas a contratação caiu após a notícia desta segunda-feira da morte do vocalista Keith Flint.

Segundo organização do evento, as negociações com a banda estavam em curso há vários meses e deveriam ficar fechadas esta semana com a definição da data de atuação.

Diogo Marques da empresa promotora Surprise & Expectation, declarou esta segunda-feira ao Jornal de Notícias: "Já tínhamos praticamente a atuação fechada, só não tínhamos o contrato assinado. Estávamos em negociações há vários meses, eles já tinham dado o ok mas como tinham uma tour não se queriam comprometer com datas. E, entretanto, iam precisamente esta semana dizer-nos em qual das datas preferiam atuar".

O festival de Vilar de Mouros vai realizar-se de 22 a 24 de agosto. "Seriam um dos nossos cabeças de cartaz, mas agora já não vêm, como é óbvio. Estamos desde manhã a tratar de outras opções. Fomos apanhados completamente de surpresa, como toda a gente", comentou Diogo Marques.