Produtora portuguesa no maior festival de música eletrónica da Noruega 

A produtora portuguesa de conteúdos digitais Mai Magazine estreou no cinema, no início de outubro, o "aftermovie" do festival norueguês de música eletrónica Palmesus, da sua autoria.

A produtora portuguesa tem a seu cargo, pela terceira vez (e segunda consecutiva), a comunicação do maior e mais importante festival da Escandinávia. Desde 2015 que a Mai Magazine tem a responsabilidade de produzir o "aftermovie" do evento, sendo que a edição deste ano teve direito a estreia no cinema.

O "aftermovie" é um vídeo que visa divulgar determinado evento (festivais, espetáculos, festas), depois da sua realização, de forma a fortalecer a empresa/marca responsável e criar atração no público. Assista abaixo ao trailer do "aftermovie" do Palmesus.

Criado em 2009, o Palmesus realiza-se na cidade portuária de Kristiansand e é a maior festa de praia alguma vez realizada na Noruega, tendo-se rapidamente destacado como o principal ponto turístico de verão no país.

A Mai Magazine foi responsável, nos últimos anos, pela comunicação de eventos como a tournée I Am Hardwell, o Amsterdam Dance Event, o Life in Colour Istambul, o festival Solaris e todas as edições do RFM SOMNII.