Professora voluntária deixa milhões a museu

Estelle Rubens, uma norte-americana de Filadélfia, deixou em testamento uma quantia milionária a um museu de Filadélfia onde trabalhou como voluntária.

Estelle Rubens foi docente voluntária na Academia de Belas-Artes da Pensilvânia, nos EUA, durante 15 anos. Ela e o marido Raymond, advogado, foram adquirindo, ao longo dos anos, uma importante coleção de arte moderna e contemporânea americana e doaram várias obras ao museu da academia. Entre os trabalhos, estão seis importantes obras dos artistas Larry Rivers, Alexander Calder, Red Grooms, Earl Horter, Al Hirschfeld e Alice Neel.

Quando Estelle mencionou que deixaria "uma coisinha" no seu testamento para a academia não surpreendeu ninguém, até porque o casal não tinha herdeiros diretos. Mas o baque veio depois da sua morte, em janeiro, aos 88 anos. A "coisinha" era afinal um fundo de 8 milhões de dólares (7 milhões e 140 mil euros) para a criação de uma bolsa de estudo.

O presidente do museu, David R. Brigham, disse ao jornal Philadelphia Inquirer: "Sabíamos que nos deixaria um legado, mas não tínhamos ideia da magnitude. Superou em muito nossas expectativas ".

Rubens viveu toda a sua vida em Filadélfia e, juntamente com seu falecido marido Raymond, tornou-se um membro ativo e apoiante do museu e da escola, que conta com artistas como Njideka Akunyili Crosby, Thomas Eakins e Mary Cassatt entre seus ex-alunos.



O dinheiro tem de ser utilizado mediante condições. Tem de ser usado para criar um fundo com o nome de "Raymond D. e Estelle Rubens Travel Scholarship Fund", que cria uma bolsa para ser concedido a estudantes com base no seu desempenho. Os estudantes participantes recebem 5.000 dólares (aproximadamente 4460 euros) para despesas de viagem para a Europa, depois do terceiro ano de estudo, bem como dois semestres na academia pagos integralmente. O fundo estipula ainda que existam pelo menos três bolsas de estudo anuais. No dia 10 de maio, dia da cerimónia de formatura da academia, serão anunciadas oito novas bolsas.