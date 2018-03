Proibir telemóveis: Uma questão de "controlo da marca"

Sérgio Almeida Hoje às 18:16 Facebook

As motivações dos artistas que aderiram até agora ao movimento antitelemóveis não são todas idênticas. Para muitos, como os Lumineers, o boicote pretende ser, acima de tudo, um grito de alerta face ao que consideram ser "um défice de fruição do espectador" quando utiliza compulsivamente o seu aparelho telefónico durante os concertos. Wesley Shultz, vocalista e guitarrista da banda de "indie folk" oriunda de Denver, EUA, defendeu que os telemóveis "estão a arruinar a atmosfera" e a tornar os espectadores "mais passivos".

Críticas corroboradas por Jack White, corrosivo quanto ao facto de "as pessoas já não baterem palmas nos concertos, porque estão a enviar mensagens com uma mão e têm uma bebida na outra".

De natureza bem diversa parece ter sido o objetivo da proibição decretada pelo rapper Kendrick Lamar, extensiva apenas a fotógrafos profissionais. O objetivo é claro: a proteção da sua marca, garantindo um controlo mais efetivo sobre as receitas geradas nos seus espetáculos ao vivo.

Os média interessados em reproduzir imagens das atuações de Kendrick deverão socorrer-se das que são tiradas pelo seu próprio staff, devidamente taxadas,

Mudar o paradigma

O intuito da medida vai ao encontro da tese defendida pelo produtor e compositor Tozé Brito, para quem a batalha antitelemóveis "é apenas o reflexo de uma guerra iniciada há 20 anos com o surgimento da Internet e do Napster, que veio mudar de forma radical o paradigma do negócio em que assentava a indústria da música".