Projeto musical "À volta do redemoinho: Do acaso" sobe ao palco do JN

Antes de ser apresentado em Vila Nova de Gaia, este sábado, às 19h, o projeto "À volta do redemoinho: Do acaso" sobe hoje ao palco do "Jornal de Notícias", a partir das 15 horas.

Do acaso é um projeto que reúne um conjunto diverso de poetas, vozes, músicos e compositores num exercício criativo que, na melhor tradição da canção, une poesia e música portuguesa num espetáculo emotivo e apaixonado.

O espetáculo "À volta do redemoinho: Do acaso" vai fazer parte da programação da terceira edição do Fórum Internacional FIGaia. Evento arrancou esta quarta-feira e decorre até dia 22 de setembro no Quarteirão da Poesia, entre a biblioteca e o auditório municipal da cidade.