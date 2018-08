Projeto musical "de Turquoise" ao vivo na redação do JN

03 Maio 2018 às 11:38 Facebook

O projeto "de Turquoise" de André Júlio é apresentado em miniconcerto, esta quinta-feira, na redação do Jornal de Notícias.

Turquesa é a cor que preenche a música do vilacondense André Júlio Teixeira. Esta quinta-feira, o projeto musical "de Turquoise" é apresentado em direto na redação do Jornal de Notícias. Os acordes de guitarra e a voz serão os protagonistas deste miniconcerto.

Em palco, acompanhado apenas por um instrumento, o projeto do músico é também uma viagem a solo, sem companheiros de banda. André Júlio Teixeira já participou, no entanto, na banda portuense Les Saint Armand. No miniconcerto, "de Turquoise" apresentará músicas de "Camomila", o mais recente disco.

Esta tarde, a partir das 15.30 horas, André Júlio Teixeira sobe a palco. Pode acompanhar o concerto no site do JN e do Facebook.