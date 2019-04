Projetos musicais de Coimbra juntam-se em festival

João Pedro Campos Hoje às 16:18 Facebook

O Festival Epicentro! começa esta quinta-feira, 18 de abril, e prolonga-se até sábado no Salão Brazil, juntando bandas e músicos todos oriundos de Coimbra. The Parkinsons, D30 e a Jigsaw são algumas das bandas confirmadas.

Organizado por duas editoras da cidade, a Blue House e a Lux Records, o Epicentro! "visa dar palco à efervescência do momento actual da música feita em Coimbra", segundo uma nota da organização.

"Pretendemos funcionar como um sismógrafo musical, fazendo um ponto de situação da cidade, tomando-lhe o pulso e divulgando propostas emergentes, ao mesmo tempo que valorizamos nomes consagrados, numa mescla de experiências e abordagens estéticas", completa a mesma nota.

Os a Jigsaw atuam na primeira noite, quinta-feira, juntamente com os Drunks on the Moon e Portuguese Pedro. Para sexta-feira, 19 de abril, estão agendados os concertos de D30, The Walks e Defrosted Pork Chops.

A última noite do Epicentro!, no sábado, tem reservadas as atuações de The Parkinsons, MC Ruze e Tricycles.

Os bilhetes mais baratos custam 13 euros, havendo um bilhete para os três dias, ao preço de 35 euros.