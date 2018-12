Prophets of Rage e Skunk Anansie no Vilar de Mouros 2019

Hoje às 11:23 Facebook

Prophets of Rage atuam pela primeira vez em Portugal em Vilar de Mouros, anunciou, esta sexta-feira a orgamização

Skunk Anansie, Linda Martini e Fischer-Z estão também entre os primeiros nomes confirmados no festival.

Prophets of Rage é o grande destaque para já do cartaz. O projeto une membros de bandas emblemáticas como os Rage Against the Machine, AudioSlave, Cypress Hill e Public Enemy.

A organização do EDP Vilar de Mouros revela ainda que os bilhetes estão disponíveis a partir de hoje, na Tickeline.