Psicadelismo de Barcelos abre segundo dia do Nos Primavera Sound

Dose dupla de psicadelismo na abertura do segundo dia do Nos Primavera Sound, com os Solar Corona e os Black Bombaim, duas bandas de Barcelos que provam que a cidade não produz só galos e hóquei em patins - está na linha da frente do rock mais estimulante que se faz hoje em Portugal.

Com o regresso do bom tempo, o público voltou a espraiar-se nos jardins do Parque da Cidade, consultando dengosamente o programa para decidir o que ver. Sendo impossível ir a todas, há que escolher bem.

Às 19.50 horas, no Palco Nos, há descargas de grunge com as The Breeders; às 20.50 horas, no Palco Seat, apresenta-se a folk ambiciosa dos Grizzly Bear; e, às 22.20 horas, sobem ao Palco Pitchfork os Superorganism, banda de "art pop" que poderá ser uma das revelações deste ano.

Incontornável será também o concerto de A$AP Rocky, um dos nomes garrafais desta edição do Primavera. O rapper atua às 00.45 horas, no Palco Nos. E, para fechar a noite, que tal retomar onde começamos? Nova dose de psicadelismo, desta vez oriunda da Nova Zelândia, donde chegam os Unkown Mortal Orchestra, que pegam nos instrumentos à 1 da madrugada, no Palco Pitchfork.