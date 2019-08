Psicadelismo e pop intensa no crepúsculo de Coura

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 00:44 Facebook

A tradição dos concertos marcantes do final de tarde mantém-se viva em Paredes de Coura, e esta sexta-feira voltaram a soar dois belos projetos nos palcos do festival - Jonathan Wilson e Balthazar, duas estreias em Portugal.

O norte-americano percorre a estrada desde 1995 e foi produtor do primeiro álbum de Father John Misty - o cabeça de cartaz ontem à noite, que atuou a seguir aos Spiritualized. Trata-se de um profundo conhecedor das linhas cruzadas do country, r&b e rock psicadélico, alguém que mergulha a encosta em baladas acústicas relativamente convencionais, mas que subitamente se entrega a delírios que evocam as experiências mais extremas da cena psicadélica de Canterbury.

Visualmente, parece saído do Woodstock e a sua proposta, que atravessou álbuns como "Fanfare", "Gentle spirit" ou o recente "Rare birds", teria certamente colhido o aplauso das multidões enlameadas e alucinadas que encheram a quinta de Max Yasgur, em 1969.

Registo bem diferente trouxeram os Balthazar, belgas que se apresentaram no palco Vodafone com uma pop solar e expansiva, feita de vozes justapostas, alusões tropicais e um baixo intenso e enleante. Além de "Fever", single saído do álbum homónimo lançado este ano, que o público dominava em cada sílaba e nuance, visitaram os registos anteriores, onde já se expunha a capacidade destes habitantes de Ghent para encher de claridade os espaços onde atuam.

voos atmosféricos

A preparar terreno para os Spiritualized, para esses voos com asas de Ícaro, estiveram os Deerhunter, que chamaram um dia à sua música "punk ambiental". Encheram a encosta de camadas elétricas e bruxuleantes, interrompidas por solavancos rítmicos e refrães emblemáticos. Um pouco antes, atuaram os Black Midi, londrinos que investem no ruído como forma de chegar a novas sonoridades. O seu álbum de estreia, "Schlagenheim", é um manual de disrupção, mas já prometeram que o próximo disco será "menos convencional".

Quem não precisou de inventar muito foram os New Order, que arrecadaram sem dificuldade o título de melhor concerto da noite anterior. Arriscam-se mesmo a ser os reis da edição 2019, com aquela panorâmica sobre a obra ilustre iniciada com "Movement" (1981) e com a lembrança dos Joy Division e Ian Curtis, que continua a estar no meio de nós.

Na segunda noite, destacou-se ainda o "muzak" psicotrópico dos Khruangbin, a palestra indie pop dos Car Seat Headrest e o concerto agitadíssimo de Boy Pablo, o norueguês de ascendência chilena que provocou a maior enchente até agora do palco secundário.