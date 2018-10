"Puseram o coração do meu irmão em palco", diz La Toya Jackson

Ana Vitória Ontem às 18:11 Facebook

La Toya Jackson veio a Portugal promover o espetáculo "Forever King of Pop", uma homenagem a Michael Jackson que chega em janeiro ao Casino Estoril, em Lisboa

"Forever King of Pop", estreado em 2010, é "uma homenagem à vida e carreira" de Michael Jackson. Temas como 'Billie Jean', 'Beat It', 'Smooth Criminal' e 'Thriller', entre outros, serão interpretados ao vivo, com as respetivas coreografias, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril a 11, 12 e 13 de janeiro. La Toya, de 62 anos, a quinta filha da família Jackson e a segunda irmã mais velha do Rei da Pop, assegura que este "é o único espetáculo que verdadeiramente capta a essência de Mickael".

Em conferência de Imprensa realizada esta quarta-feira no Estoril La Toya Jackson contou como a memória dos eu irmão, falecido em junho de 2009 aos 50 anos, continua presente no seu dia a dia. "Era a pessoa mais talentosa que alguma vez conheci. Ainda não vi mais ninguém como ele", afirmou.

Já sobre o espetáculo, afirma que "capta verdadeiramente a essência de Michael, Tem a emoção, a intensidade e o ritmo que ele colocava em cada concerto. Claro que desde a sua morte têm surgido muitos tributos e homenagens mas nenhum com esta dimensão. Por isso é que a nossa família o apoia", contou.

Em palco estarão 23 artistas. "São eles que dão a conhecer Michael Jackson através de seu legado, da sua imagem, da sua música e também da sua mensagem sobre como cuidar do meio ambiente, do planeta e de nós mesmos", enfatizou.

Para La Toya Jackson tudo em "Forever King of Pop" respira o carisma e a personalidade de Mickael. "Há grandes momentos. É difícil dizer qual deles é o melhor. Foi uma surpresa muito grande quando assisti pela primeira vez ao espetáculo em Barcelona. Todos os que surgem em palco são grandes artistas. Gostava de vos dizer que escolheria esta dança ou aquela canção. Mas não o faço porque são todas boas".

A irmã do Rei da Pop confessou que sente ter a mesma personalidade do irmão. Ambos somos calados e tímidos e ambos nos preocupamos em nos envolver em causas sociais. Mas ele era seguramente muito melhor bailarino que eu."

Estreado em 2011, "Forever King of Pop" "é uma grande homenagem a todo o trabalho do artista, através da sua música e filosofia de vida. Tentamos que as pessoas que venham ver o espetáculo fiquem a conhecer a obra e a pessoa", explicou por seu turno o produtor espanhol Carlos Lopez. E, ao que parece, isto foi conseguido. Como afirmou La Toya, "puseram o coração do meu irmão em palco".