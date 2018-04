Pussy Riot confirmadas no Paredes de Coura

Hoje às 18:50 Facebook

O grupo russo de punk rock feminista Pussy Riot vem a Portugal atuar no Festival Vodafone Paredes de Coura, que acontece de 15 a 18 de agosto.

O festival, que decorrerá em Viana do Castelo, vai trazer artistas como Linda Martini, The Legendary Tigerman, Arcade Fire e o mais recente nome: Pussy Riot, confirmadas na página de Facebook do evento.

O grupo foi fundada em Moscovo, em 2011, e é conhecido pelos "flashmobs" de provocação política e por defender a igualdade de género e os direitos LGBT, mas também por serem "anti-Putin".

Em 2012, os protestos do grupo resultaram na condenação de 21 meses de prisão para duas das integrantes, Maria Alyokhina e Nadezhda Tolokonnikova. Já este ano, dois membros da banda desapareceram na Crimeia e reapareceram, depois de interrogados pelas autoridades.