Quadra ao vivo na redação do JN

Sofia Marvão Hoje às 11:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A poucos dias de apresentar o primeiro single do segundo álbum, os Quadra sobem ao palco do JN, esta quinta-feira, a partir das 15.30 horas. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook.

O quinteto bracarense, nascido no final de 2016, regressou aos holofotes da música com "Cacau", o primeiro longa-duração, lançado em abril de 2018. O disco, composto por nove músicas, apresenta alguns temas reeditados, entre os quais "Dança Modular", "Mapa de Fuga" e "Vendetta".

As componentes do imaginário musical dos Quadra foram aperfeiçoadas no próximo álbum, cujo nome ainda não foi desvendado, e que vai ser apresentado ao vivo dia 27 de abril no GNRation em Braga. Apesar de algumas mudanças, o trabalho mantém as influências da música alternativa de dança eletrónica e não descura o exotismo rítmico africano e sul-africano, característico do grupo,

Após um ano de presenças em festivais, como o Vodafone Paredes de Coura, Gerês Rock Fest, entre outros, o grupo pretende mostrar um pequeno registo do crescimento do projeto e preparar o público para o que a banda tem para oferecer.