Quinta edição do Open House Porto foi a "mais visitada de sempre"

A quinta edição do Open House Porto, que decorreu no fim de semana, foi a "mais visitada de sempre", com 37.578 visitas aos 70 espaços em Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia, anunciou a organização.

Esta edição, promovida pela Casa da Arquitetura, foi dedicada à "vida interior das cidades" e comissariada pelos arquitetos Joana Couceiro e Nuno Valentim Lopes, lê-se no comunicado.

O diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, afirma que "a programação feita pelos comissários foi muito bem conseguida e foi ao encontro da curiosidade das pessoas, mostrando alguma da melhor arquitetura que as três cidades têm para oferecer".

A organização "mobilizou 300 voluntários, 107 especialistas, 189 visitas comentadas e gerou mais de 760 horas de abertura ao público no total", acrescenta o comunicado.

O Open House Porto, este ano, abriu as portas de 70 espaços: 44% eram casas privadas, 37% equipamentos culturais, 12% espaços comerciais e 7% infraestruturas.

O Terminal de Cruzeiros de Leixões, com 8.692 visitas, o Mosteiro da Serra do Pilar, com 2.799, a Torre Altice, com 2.110, a Casa da Arquitetura, com 1.681, e a Câmara Municipal do Porto, com 1.408, foram os cinco edifícios mais visitados durante os dois dias.

Nas casas particulares, com 31 participações nesta edição, a Casa Fez, no Porto, recebeu 1.013 visitantes, tendo sido a mais visitada.

O roteiro do Open House Porto 2019 nas cidades do Porto, Matosinhos e Gaia, dedicado à "vida inferior", propôs uma "viagem pelos lugares de interioridade, desvelando muitas casas, palácios, bairros, alguns monumentos", numa tentativa de "entrar na cidade e penetrar nos seus segredos", lia-se na apresentação do evento.

O Open House é um evento internacional de promoção da arquitetura e património edificado, criado em Londres por Victoria Thorton, que se estende atualmente a mais de 45 cidades de todo o mundo.

Tem como objetivo dar a conhecer e estimular o interesse pela arquitetura de excelência, através de visitas gratuitas a edifícios das mais variadas épocas e tipologias, selecionados pela relevância arquitetónica e histórica, explica a organização.

A Casa da Arquitetura, criada em 2017, em Matosinhos, pretende, com o Open House Porto, "levar a arquitetura a todos os públicos".