Radiohead acusam Lana Del Rey de plágio

Lana Del Rey foi acusada de plagiar um dos temas mais conhecidos da banda Radiohead e poderá responder pela acusação em tribunal.

Os Radiohead acusaram Lana Del Rey de plágio de um dos temas mais conhecidos da banda, "Creep" em "Get Free". Após o jornal britânico "The Sun" ter noticiado o caso, a cantora já veio negar, nas suas redes sociais, todas as acusações e confirmou que os Radiohead avançaram com um processo judicial contra si.

"O processo é verdade. Embora saiba que a minha canção não foi inspirada por 'Creep', os Radiohead pensam que sim e querem 100% das receitas de publishing - eu ofereci 40% nos últimos meses mas eles só aceitam 100%. Os advogados deles têm sido implacáveis, por isso vemo-nos em tribunal", escreveu a cantora no Twitter.

A publicação da cantora já recebeu mais de 90 mil "gostos" e cerca de 20 mil partilhas. No Twitter, os seguidores de Lana Del Rey relembraram que também a banda Radiohead já foi acusada de plágio pelo tema "Creep" dos Hollies, e que também originou um processo em tribunal.

O jornal "The Sun" avança ainda que a equipa de advogados que está a trabalhar no processo está a tentar negociar um acordo para evitar um julgamento.