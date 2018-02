"Raio-X" leva a filosofia para o palco do Campo Alegre

Poliana Simões Hoje às 19:55 Facebook

"Corpos sem órgãos" é o mote da peça "Raio-x", da Companhia Circolando, que estreia esta quinta-feira, pelas 21.30 horas, no Teatro Campo Alegre, no Porto. Levar a filosofia para o palco "no seu estado mais puro" foi o desejo por trás da criação da performance, como explicou ao JN Cláudia Figueiredo, umas das autoras.

A peça pretende levar o público a refletir sobre a liberdade que é viver num "corpo sem órgãos", conceito desenvolvido pelo filósofo francês Gilles Deleuze, que vê a alternativa de criar um copo sem órgãos como uma oportunidade revolucionária de fugir a uma vida presa a padrões sociais.

Segundo explica a encenadora Cláudia Figueiredo, o conceito de Deleuze dá a "Raio-X" uma componente política de negação de toda imposição social para incentivar novas formas de viver e expressar, essenciais para a produção artística.

O raio-x é ponto de partida, mas não é o ponto de chegada da peça. "Uma coleção de radiografias que encontrámos numa mudança foi a base do processo de criação do espetáculo", contou a encenadora ao JN. Ao analisar as radiografias, Cláudia Figueiredo fomentou o interesse de criar uma peça com que fosse ao encontro daquilo que o raio-x faz: "Atravessar o corpo material e ir a procura do espaço interior, convidando o público a refletir sobre a sensibilidade na criação artística". O objetivo é que toda a sensibilidade dos atores seja revelada, como se de uma radiografia se tratasse.

"O que nos seduz nas radiografias não é o órgão lá representado, mas sim as paisagens interiores, com aqueles tons azulados, cheios de luz e texturas", acrescenta Cláudia Figueiredo. Um pouco deste ambiente pode ser encontrado na performance no tratamento dos cenários e nas luzes.

"Raio-X", de autoria de André Braga e Cláudia Figueiredo, está em cartaz até sábado, com o desejo que o público saia da sala com o desejo de experimentar um "corpo sem órgãos", recusando todo tipo de estado de estagnação.