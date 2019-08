Rapper A$AP Rocky condenado por agressão na Suécia

Hoje às 15:41 Facebook

Um tribunal sueco condenou, esta quarta-feira, o rapper norte-americano A$AP Rocky a uma "sentença condicional" por agressão.

O rapper, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, não terá assim de cumprir pena de prisão na Suécia, a não ser que reincida naquele país.

O caso passou-se numa rua de Estocolmo, no dia 30 de junho, quando Rocky e dois dos seus seguranças terão agredido uma pessoa, alegando autodefesa contra dois homens que estariam a seguir a sua equipa.

O tribunal entendeu que os réus não se encontravam numa situação que justificasse autodefesa e considerou que, no geral, a agressão não foi séria o suficiente para que fosse aplicada uma pena de prisão, segundo a agência Associated Press.

No final de julho, Donald Trump expressou o seu descontentamento com a Suécia, quando o rapper nova-iorquino ainda estava detido. Mayers e os outros detidos foram libertados no dia 2 deste mês e regressaram aos Estados Unidos, pagando cerca de mil euros de compensação à vítima.

"Fazemos tanto pela Suécia, mas não parece que seja recíproco", escreveu Donald Trump na rede social Twitter, numa publicação em que exigia a libertação do 'rapper' norte-americano.