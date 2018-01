Rapper Fredo Santana morreu aos 27 anos

Ontem às 20:46 Facebook

O rapper norte-americano Fredo Santana, que teve colaborações com Drake e Kendrick Lamar, morreu sexta-feira, aos 27 anos, em Los Angeles, na sequência de convulsões.

O rapper foi encontrado em casa pela namorada, não existindo ainda uma causa de morte oficial, apesar de o site TMZ afirmar que se tratou de um problema de saúde que lhe causou convulsões fatais.

Em outubro, o rapper foi hospitalizado com problemas renais e hepáticos, alegadamente devido ao uso de uma droga caseira que utiliza, entre outros componentes, medicamento para a tosse.

A estreia de Fredo Santana no mundo da música aconteceu em 2012, quando lançou uma "mixtape" com a participação de King L, Lil Durk, Lil Reese e Chief Keef. O álbum de 2013 "Trappin Ain't Dead" contou com a participação de Kendrick Lamar. Fredo tem também uma participação no vídeo de Hold On, We're Going Home, de Drake.