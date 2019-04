Rapper Nipsey Hussle morto em tiroteio

Hoje às 11:13 Facebook

O rapper Nipsey Hussle, nomeado para o prémio Grammy de Melhor Álbum Rap, morreu no passado domingo, na sequência de um tiroteio em Crenshaw Boulevard, Los Angeles, nos Estados Unidos.

O músico, de 33 anos, conhecido por empregar pessoas carenciadas, algumas delas sem-abrigo, morreu em frente à sua loja de roupa. Outras duas pessoas também foram feridas.

De acordo com a imprensa norte-americana, o músico foi baleado por um jovem que disparou a curta distância. O suspeito acabou por fugir do local de carro.

Segundo o "The Guardian", o presidente da câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, reagiu de imediato à notícia.

"Os nossos corações estão com os entes queridos de Nipsey Hussle e com as de todos que foram afetados por esta tragédia. L.A é profundamente magoada sempre que uma vida jovem é perdida pela violência armada sem sentido", escreveu na sua conta no Twitter.