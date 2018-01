Rapper que canta a música "vendo drogas" condenado por... vender drogas

Ontem às 22:51 Facebook

Um rapper do Estado norte-americano de Rhode Island, cujas músicas que canta incluem o tema "vendo drogas", foi condenado a três anos de prisão exatamente por vender drogas.

Procuradores federais anunciaram, esta quarta-feira, que Michael Persaud, de 30 anos, com o nome artístico de Montana Millz, foi condenado na terça-feira no Tribunal Federal de Providence por tráfico de heroína e fentanil (analgésico narcótico), segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press.

Os promotores sustentam que um detetive secreto de East Providence comprou várias vezes drogas ao rapper durante quatro meses a partir de outubro de 2016.

As autoridades dizem que Persaud vendeu ao detetive um total de quase 22 gramas de fentanil e dois gramas de heroína.

O rapper aguarda ainda a sentença no condado de Líbano, Pensilvânia, onde um júri o condenou por acusações relacionadas com drogas.