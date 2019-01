Razões em série para continuar a ver televisão em 2019

Filipa Silva Ontem às 22:50 Facebook

O fim está a chegar. Em abril, começa a oitava e última temporada da série mais popular da história da televisão moderna: "Guerra dos tronos", a série da HBO estreada em 2011 e baseada na saga "As crónicas de gelo e fogo", de George R. R. Martin.

Sobre o final sabe-se que vai ter menos episódios (seis), e que nos reserva "a maior batalha de sempre" na televisão". Presumivelmente, só depois saberemos quem vai ficar sentado no Trono de Ferro. Talvez até não seja ninguém que pertença ao reino dos vivos.

Será certamente uma temporada épica, movida a jogadas perversas, mortes inesperadas, lutas implacáveis pelo poder e muito sangue.

Cersei e Tyrion Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya e Sansa Stark uns contra os outros e todos contra o zombie Rei da Noite, vão resolver muitas questões ainda por responder. Ou não. Nesta série tudo pode acontecer.

Não é, contudo, preciso esperar por abril para ver algumas das mais aguardadas produções de 2019. "True detective", também da HBO, chega a 13 de janeiro, depois de mais de três anos e meio de interregno. Os fãs anseiam que recupere a qualidade da temporada de estreia, quando Matthew McConaughey nos colou ao ecrã. Na terceira temporada, todas as fichas estão colocadas sobre Mahersala Ali, que a vai protagonizar.

Nicole Kidman é uma das estrelas da série "Big little lies" (HBO)

A multipremiada "Big little lies" (HBO), que era para ter uma só temporada, volta na primavera, e com Meryl Streep a reforçar um enorme elenco, no qual se incluem Reese Witherspoon e Nicole Kidman. Do universo "Black Mirror", há Bandersnatch para ver no Netflix. O filme-evento escrito pelo criador da série, Charlie Brooker, permite que os espectadores possam, em vários momentos da trama, escolher entre diferentes opções para fazer avançar a narrativa.

No domínio do fantástico, "Stranger things", criação para a Netflix dos irmãos Matt e Ross Duffer, também regressa em 2019 e já tem data de estreia para a terceira temporada: 4 de julho.

Ainda sem datas, mas com igual entusiasmo, aguardam-se as segundas temporadas de "Dark" - série alemã que teve sucesso mundial - e "Mindhunter" (Netflix) e de novo capítulo de "Atlanta" (FX), do muito badalado Donald Glover (conhecido na música como Childish Gambino).

Hora do adeus

No capítulo das despedidas, estão as veteraníssimas "Homeland"("Showtime"), "A teoria do Big Bang" (CBS)e "Orange is the New Black", mas também "The Deuce"(HBO), nova criação de David Simon, que retrata a explosão da indústria pornográfica em Nova Iorque nos anos 70 e 80 e que se despede à terceira temporada.

duas Novidades

A fechar, duas novas produções a não perder: "Black monday", comédia produzida por Seth Rogen e Evan Goldberg, sobre o crash de 87 em Wall Street, que vai para o ar a 20 de janeiro, e "Watchmen", a muito esperada adaptação de Damon Lindelof da icónica novela gráfica de Alan Moore e Dave Gibbons.

Onde ver na televisão portuguesa

Em Portugal, as produções da HBO passam no canal TV Séries desde 2015. A exceção era até aqui Game of Thrones, cujos direitos são detidos pelo SyFy. Em 2019, existe a possibilidade, ainda não confirmada, do serviço streaming do canal, o "HBO Now", chegar a Portugal. Talvez por isso, a série "True detective" não esteja para já na grelha do canal luso. Programas como "Black mirror" ou "Stranger things" passam no serviço português da Netflix, ao passo que Homeland e Atlanta chegam-nos através dos canais Fox. "A teoria do Big Bang" tem sido emitida nos canais AXN.