Os vencedores da noite de Oscars

A lista dos vencedores da noite de Oscars.

"Bohemian Rapsody", a vida biografada de Freddy Mercurie e da sua operática banda rock Queen venceu já três Oscars: dois em categorias técnicas (edição de som e melhor mistura de som) e ainda o Oscar de melhor montagem, suplantando aqui o favorito "Vice", filme bastante engenhoso na forma como monta a sua história - e brinca com os conceitos académicos da produção de filmes.

Alfonso Cuarón, o cineasta mexicano de 57 anos que venceu o Oscar de melhor realizador em 2013 por "Gravidade", já subiu duas vezes ao palco para recolher prémios com "Roma", o poema épico sobre a sua infância no México de 1970: melhor filme estrangeiro e melhor fotografia, que é assinada pelo próprio diretor.

Alfonso Cuaron Foto: REUTERS

Mahershala Ali já entrou para a história: é o segundo ator afro-americano com dois Oscars como ator secundário no curriculo, proeza que pertencia até agora apenas a Denzel Washigton (ator principal em "Dia de treino", 2001, e secundário em "Dia de glória", de 1989). Mahershala, que é centro dramático de "Green book", filme do iconoclasta Peter Farrelly, veste a pele do pianista afro-americano Don Shirley numa digressão pela América sulista e racista dos anos 60 em que é guiado pelo seu motorista branco italo-americano, interpretado por Viggo Mortensen.

Mahershala Ali Foto: REUTERS

Conforme previsto, no Oscar de melhor filme de animação triunfou o superfavorito "Homem-Aranha: no universo aranha". A fita, que tem uma mensagem forte sobre a inclusão e a diversidade, derrota a Disney e "Incredibles 2".

"First man", o filme em que Damien Chazelle, autor de "La la land", transforma um grandioso feito épico - a ida americana à lua - num íntimo melodrama de um homem cercado de solidão, venceu o Oscar de efeitos visuais. É o único prémio da noite para um filme com três nomeações, já que perdeu montagem e mistura de som para o filme dos Queen.

A realizadora irano-americana Rayka Zehtabchi vai ficar na memória por ter tido o melhor arranque de discurso da noite: "Oh meus Deus, não acredito que um filme sobre a menstruação acabou de ganhar um Oscar!", disse, bastante agitada de emoção. Ganhou mesmo: "Period. End of Sentence" venceu a estatueta para o melhor documentário em curta-metragem. Trata-se de um filme-choque que documenta a atroz condição em que vivem muitas mulheres indianas, que não têm acesso a produtos básicos de higiene íntima no século XXI da globalização, e que enfrentam todo o tipo de estigmas sociais devido à menstruação.

"Free solo" venceu o Oscar de melhor documentário e há dois portugueses premiados, Joana Niza Braga e Nuno Bento, ambos de 27 anos, fizeram parte da equipa de som do filme que retrata a escalada de Alex Honnold do grande rochedo El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, nos EUA. O documentário é realizado pela dupla Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi. O filme passa no National Geographic a sete de março e no dia 14 chega às salas de cinema.

O primeiro Oscar da noite foi para Regina King, melhor atriz secundária pelo seu papel em "Se esta rua falasse", o drama rácico de Barry Jenkins, autor de "Moonlight", Oscar de melhor filme de 2017. A vitória de Regina King, que já ganhara o Globo de Ouro, significa uma dupla derrota para "A favorita", já que as suas duas atrizes secundárias Emma Stone e Rachel Wisz, estavam nomeadas.

Regina King Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

A farsa política "Vice", de Adam McKay, somou o primeiro prémio - e justíssimo - pela caracterização que transforma Christian Bale em Dick Cheney.

"Black Panther", do jovem realizador Ryan Coogler, a primeira produção de super-heróis a chegar à nomeação para melhor filme, já ganhou dois Oscars: melhor guarda-roupa e design de produção, derrotando nesta última categoria o predileto "A favorita", do cineasta grego Yorgos Lanthimos.

A cerimónia dos prémios de cinema, que decorre no Dolby Theatre, em LA, EUA, e que, pela primeira vez em 30 anos não tem apresentador, abriu com um número ao vivo dos Queen com o cantor Adam Lambert num medley histriónico de "We Will rock" e "We are the champions" que galvanizou a sala.