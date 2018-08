Rentes de Carvalho e os "mistérios" da escrita

Ricardo Jorge Fonseca 22 Maio 2018 às 22:53 Facebook

Escritor luso-holandês esteve à conversa com Francisco José Viegas na Livraria Lello, no Porto.

"Passo mais tempo zangado comigo do que a escrever", disse esta terça-feira o escritor José Rentes de Carvalho na Livraria Lello, no Porto, que consagra o mês de maio ao autor de "Ernestina", "A sétima onda" ou "Portugal, a flor e a foice".

Em conversa com Francisco José Viegas, o escritor que vive desde 1956 na Holanda falou acerca do seu processo de escrita: "É uma espécie de estado segundo, algo misterioso. Imagino as coisas e elas vão-se ligando, construindo uma história. Quando chego ao fim, começo a insultar-me porque falta ritmo e música."

Nascido em 1930, em Vila Nova de Gaia, Rentes de Carvalho estreou-se na ficção em 1968, com "Montedor", que teve prefácio de António José Saraiva. O primeiro sucesso literário chegou com a publicação, em 1972, de "Com os holandeses", um relato sobre os seus primeiros 15 anos na Holanda. "Andava muito zangado com a vida, com o clima, com a Holanda e os holandeses", disse Rentes de Carvalho, explicando que ao partilhar o seu estado de espírito com um editor holandês, este lhe propôs: "Ou escreves sobre isso ou vais-te embora."

Decidiu escrever e o livro foi um êxito, fazendo manchetes nos principais jornais e tornando o escritor conhecido em toda a Holanda. A forma como o país acolheu a sua "raiva acumulada" merece o elogio de Rentes de Carvalho: "É um povo que não se ofende com facilidade, ao contrário do português. A única indignação, à época, veio de uma jornalista grega."

Apesar dos laços com a Holanda, e da sua "língua da amizade, do amor e do trabalho ser a holandesa", o escritor não abdica da língua portuguesa quando se trata de escrever. E diz que, quando viaja para Portugal, se sente holandês dentro do avião, mas mal chega a terra é acometido por "um acesso de portuguesismo", começando logo a "resmungar".

Admirador confesso do escritor, Francisco José Viegas salientou o caráter inovador da sua obra, dizendo que em "La Coca", de 1994, estão já presentes características muito em voga na atual literatura, como a "mistura de factos reais e a invenção romanesca, a auto-ficção".

Os livros de Rentes de Carvalho estarão em destaque ao longo de todo o mês nos escaparates da Lello.