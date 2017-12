Resmas de humoristas no festival de Portimão

Ana Vitória Hoje às 14:11 Facebook

Eduardo Madeira, Fernando Rocha, Herman José, Nilton e outros mais compõem o cartaz do 12.º Solrir, uma ideia de Cristina Arvelos inspirada por Herman José. O festival decorre no Palácio de Congressos do Algarve, Albufeira, entre 29 e 30 de dezembro e 1 e 2 de janeiro.

O conhecido humorista Fernando Rocha, que participou no primeiro Solrir, em 2006, e que lá voltou uns anos depois, está de regresso nesta edição com um espetáculo que promete "muita comédia e histórias caricatas baseadas nas minhas próprias experiências de vida e onde também darei a conhecer um pouco do meu novo projeto".

Também Sofia Bernardo, outra das participantes, promete muita diversão apresentando trechos do seu espetáculo "Deves ter a mania" que intercalará com "outros textos que considerar pertinentes para aquela noite".

O programa arranca esta sexta feira, dia 29 de Dezembro, com o espetáculo de Eduardo Madeira, que conta com a participação especial de Joana Machado, e Joel Ricardo Santos. No dia 30, o palco está reservado aos humoristas Fernando Rocha, Luís Brito Rocha e Bira Doser.

Herman José e uma "resma de duas gajas" (Ana Arrebentinha e Sofia Bernardo) atuam dia 1 de janeiro de 2018 e, no dia seguinte, chegam Pedro Sousa, Pedro Durão e Gonçalo Nunes. O cartaz fecha com a atuação de Nilton, que o embaixador do festival.

Cristina Arvelos , da organização do Solrir, contou ao JN que este seu projeto foi inspirado em Herman José, artista que admira. "Trabalhei com ele quando esteve ligado a um canal privado de televisão. A ideia do festical é minha mas foi ele que me inspirou a fazê-lo".

O Soltir, que nos primeiros sete anos teve como palco Portimão, também no Algarve, quis sempre "conciliar espetáculos que tivessem como cabeça de cartaz um ou dois humoristas já firmados a par de novos valores do stand up nacional, que neste palco ganham experiência".

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais. Eis os preços: + 6 anos: 12euro; bilhete família (4 pessoas, 1 dia): 42euro; bilhete 4 dias individual: 42euro; blhete estudante, habitante de Albufeira e + 65 anos: 11euro.