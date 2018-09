Respeitar o vinho e o património

Hoje às 14:41, atualizado às 19:12 Facebook

Twitter

Dois brancos muito saborosos que fazem jus ao país da diversidade

Por Luís Lopes, Produtor convidado

Portugal é um país de diversidade, de varandas com roupa a secar ao sol, de vizinhas, de compadres e petiscos e, felizmente, vamos tendo vinhos que acompanham esses cenários do nosso Portugal. São vinhos provenientes de múltiplos solos, castas, climas, enólogos e viticultores.

Neste, como em muitos outros cenários e atividades, há intervenientes, pessoas que na sua vida e trabalho procuram exprimir a sua linguagem, para dar a conhecer o que pensam e como acham que pode também ser o vinho português. Se respeitarem o património e a diversidade cultural e local, ainda melhor!

Escolhi duas pessoas e dois vinhos, e já que há diversidade, vamos conhecê-las!

Dominó Celestino | Branco | 2016

Vítor Claro divide-se por algumas regiões de Portugal, para fazer vinhos singulares e que demonstram uma atitude livre e sem preconceitos.

Celestino é elaborado a partir de moscatel de Setúbal. É um vinho muito saboroso, com notas de zimbro no sabor, boa presença e comprimento. Tenso e a pedir comidas bem condimentadas. Aroma que se expressa bastante com o passar do tempo, como acontece normalmente em vinhos vinificados de forma menos interventiva, e que têm necessidade de mais tempo abertos para se exprimirem.

Fio de Terra Bairrada | Branco | 2013

Slava Izmailov é um amigo com quem gosto bastante de partilhar momentos e garrafas de vinho. Slava lançou-se na produção de vinhos em Portugal com a marca Fio de Terra. Entre o Dão, o Douro e a Bairrada, imprime nos vinhos que faz o que pensa ser a boa expressão de cada uma dessas regiões.

Elaborado a partir da casta bical, este vinho é estrondoso. Eu que gosto de vinhos sólidos e desconcertantes, mas leves e saborosos, aqui revejo um dos meus vinhos portugueses favoritos. Salino, com aroma a soro e marezia, longo, muito fresco e salivante. Uma grande descoberta!

Todos os domingos, na edição impressa do JN, damos-lhe sugestões de vinho.