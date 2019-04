Restauro português de arte conquista o Mundo

Catarina Ferreira Hoje às 14:25 Facebook

O património artístico português é um dos grandes fatores de atração do país. Mas quem cuida desse património?

Com a crescente consciencialização da importância da conservação e do restauro da arte, mudaram as regras da formação obrigatória dos conservadores-restauradores e nasceram novas empresas que oferecem trabalho especializado e reconhecido por instituições internacionais. Exemplo disso é a Dalmática, de Lousada, especializada em arte sacra, que recentemente restaurou a Catedral do Panamá, inaugurada pelo Papa Francisco.

A empresa é multidisciplinar, albergando mestres carpinteiros que esculpem carinhas de anjo consumidas pelo bicho da madeira, erguem estruturas para fazer puzzles de altares semi-destruídos e aplicam folhas de ouro para combater os efeitos do tempo. Mas todos sob a égide de uma responsável técnica que organiza o trabalho, juntamente com outros conservadores.