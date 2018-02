Nick Cave, Lorde e a brigada negra no Primavera Sound 

José Miguel Gaspar Ontem às 21:01 Facebook

Festival do Porto decorre de 7 a 9 de junho, no Parque da Cidade. War on Drugs, A$AP Rocky, Breeders, Tyler The Creator, Vince Staples, Jamie xx e Arca também vêm.

Uma fortíssima brigada negra - ou o melhor que se faz hoje em rap, hip hop e novo R&B - é a melhor notícia que os fãs do Nos Primavera Sound (Parque da Cidade do Porto, 7 a 9 de junho) poderiam esperar. Além do tridente A$AP Rocky, Tyler The Creator e Vince Staples (todos trazem discos novos; o 3.º de Rocky está prestes a sair), há ainda a considerar Kelsey Lu (violoncelista avant-garde e emocional), Kelela (R&B alternativo e eletrónica), o surpreendente duo soul Ibeyi e o extraordinário Thundercat, que vai do funk ao acid jazz em menos tempo do que James Brown demorava a fazer a espargata.

Cave elétrico vai tocar os êxitos

Nick Cave, é claro, é o nome maior do Primavera Porto 2018 - e o seu regresso, após o belo concerto que ali deu em 2013, é um regresso a casa - devendo optar por um alinhamento elétrico à volta de "Lovely creatures", o seu mais recente "best of", em detrimento das baladas soturnas ao piano, assombradas pela morte do seu filho adolescente, de "Skeleton tree", o 16.º disco de originais de Cave.

Depois dele, os nomes do cartaz começam a diminuir de tamanho logo após o nome de Lorde - a neozelandesa de 21, que se estreou por cá há no Rock in Rio 2014 (sim, Lorde tinha 17 anos), traz-nos o 2.º disco, "Melodrama", uma coisa cheia de pop húmida, tristeza, hedonismo e muita sabedoria sonora.

Relógio encrava à beira do fim

Mas no Primavera Sound, o único festival em Portugal que anuncia um cartaz inteiro de uma só vez - e ontem correu mal porque o relógio do Facebook que fazia o "countdown" de 24 horas encravou a 18 minutos do fim, enfurecendo muita gente com o seu "problema técnico", segundo justificação oficial - o tamanho pouco importa e os artistas ficam do tamanho do coração dos seus fãs.

Para a maioria, os outros nomes grandes são: War on Drugs, Father John Misty, Mogwai, Jamie XX, Fever Ray, as Breeders e Shellac (a banda proto punk de Steve Albini é a única recordista de todos os Primavera Sound!).

Saber já quem é Alejandro Ghersi

Entre muitíssimas especialidades - são 65 artistas retirados do cartaz do Primavera de Barcelona, que tem este ano 195 bandas -, metal vanguardista e inclemente (vamos ver Zeal & Ardor) e um sólido pavimento na pista de dança (Floating Points, Four Tet, Joe Goddard, Nils Frahm e Superorganism: todos são imperdíveis), há um "alien" que vamos ver pela primeira vez no Porto.

Esse alienígena é Arca e está a construir, ao 3.º disco, lançado em 2017, um planeta que é só seu, cheio de pop sintética e eletrónica espacial, que tem tanto de sonho como de caos e contorção. A banda é um homem-banda e o nome dele tem que ser decorado e aclamado: é Alejandro Ghersi, tem 28 anos, nasceu na Venezuela e prepara-se para ser dono deste mundo e do outro.

Festival ainda não esgotou

Há duas modalidades simples de bilhetes para o Nos Primavera Sound 2018, festival que ainda não esgotou mas cuja lotação máxima é de 30 mil pessoas por dia: 55 euros (bilhete para 1 dia) ou 105 (passe geral de 3 dias). Há depois um menu de combinados especiais com alojamento e estacionamento. Para isso, consulte o site oficial do festival em: www.nosprimaverasound.com

As 65 bandas do Nos Primavera Sound, no Porto

ABRA

ALEX LAHEY

AMEN DUNES

ARCA

A$AP ROCKY

AVALON EMERSON

BELAKO

BLACK BOMBAIM

THE BREEDERS

CAROLINE LETHÔ

DENIS SULTA

DJ LYCOX

EZRA FURMAN

FATHER JOHN MISTY

FEVER RAY

FLAT WORMS

FLOATING POINTS (SOLO LIVE)

FOGO FOGO

FOREIGN POETRY

FOUR TET (LIVE)

GERD JANSON

GRIZZLY BEAR

HELENA HAUFF

IBEYI

IDLES

JAMIE xx

JAY SOM

JOE GODDARD

KELELA

KELSEY LU

LEVON VINCENT

LORDE

LUÍS SEVERO

MALL GRAB

MARCEL DETTMANN

MATTIEL

MAVI PHOENIX

METÁ METÁ

MOGWAI