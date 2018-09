Ribas responde a Serralves: "Foram-me impostas restrições"

Miguel Conde Coutinho Hoje às 18:40 Facebook

João Ribas, ex-diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, responde finalmente à polémica criada pela exposição de Mapplethorpe.

"Foram-me impostas, enquanto Diretor do Museu e no contexto da exposição "Robert Mapplethorpe: Pictures", restrições e intervenções que criaram um ponto de rotura em termos de autonomia artística e de uma atividade de programação livre de intromissões ou repreensões", escreve em comunicado.

Na sexta-feira, João Ribas apresentou a sua demissão, sem que nunca, até agora, tivessem ficado expostas as razões que fundamentaram a decisão.

"A minha demissão pretendeu ser uma mensagem dirigida à salvaguarda e reposição desses valores e princípios e à dignificação da Fundação e Museu de Serralves. Tal como o silêncio a que me remeti por estes dias.", garante Ribas.

Esta quarta-feira de manhã, em Serralves, a administração garantiu que não interferiu na montagem da exposição e assegurou que todas as obras tinham sido escolhidas por Ribas.

O também curador da mostra inaugurada na semana passada, continua, no seu comunicado: "Tais restrições interferiram de modo grave com a conceptualização expositiva, nomeadamente na semana de montagem, que me obrigaram a sucessivas reorganizações da mesma". Ribas diz também que as "interferências contribuíram para uma descontextualização profunda, obrigando-me, enquanto curador, a alterar a seleção dos trabalhos para que a exposição fosse um todo coerente".

Segundo Ribas,"a exposição deveria conter 179 obras, como estava previsto. No entanto, as referidas interferências e restrições levaram a uma redução para 161. No dia da inauguração, a curadoria foi mais uma vez intimada a retirar duas obras que já se encontravam expostas. Até ao limite, procurei manter a dignidade da exposição e fidelidade ao espírito da obra de Mapplethorpe, cumprindo todas as minhas funções."

Ribas garante ainda que "a exposição nunca foi concebida numa lógica proibicionista, o que não se traduz numa insensibilidade para com a comunidade: houve a preocupação de criar mecanismos que permitissem aos visitantes fazer escolhas". E que, perante o que apelida de "violação continuada da minha autonomia técnica e artística e do livre exercício das minhas funções", não teve alternativa senão a demissão de funções."

O comunicado, assinado por João Ribas, foi divulgado através de uma agência de comunicação e distribuído aos jornalistas. O JN tentou entrar em contacto com Ribas, sem sucesso.