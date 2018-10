Ricardo Azevedo ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:28 Facebook

Ricardo Azevedo tem um novo disco, intitulado "Kaizen". O cantor atua, esta quarta-feira, a partir das 15.30 horas, ao vivo na redação do JN, com transmissão em direto no Facebook e no Instagram.

"Kaizen" é o mais recente disco de Ricardo Azevedo e vai ser lançado a 26 de outubro.

O álbum junta o português dos Ez Special a Saul Davies, guitarrista e violinista dos James.

O disco, o quarto de originais da carreira de Ricardo Azevedo, conta ainda com as colaborações especiais de Paul Quinn, baterista dos The Soup Dragons, e Kevin Burleigh, que trabalhou com os Simple Minds e Glasvegas.

O compositor, que assina temas como "Daisy", "I really am such a fool", "My Explanation" e "Pequeno T2", regressa com "Kaizen" às edições discográficas, após seis anos de ausência.

O nome "Kaizen" significa mudança e surgiu como ideia para título do disco quando Ricardo leu o livro "O monge que vendeu o seu Ferrari", de Robin Sharma.