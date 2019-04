Ricardo Coelho ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:20 Facebook

Ricardo Coelho vai atuar, ao vivo, na redação do JN, esta segunda-feira, a partir das 15.30 horas. O showcase de vibrafone vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Ricardo Coelho é licenciado pela ESMAE em Vibraphone Jazz. Como performer, integra projetos de diferentes raízes, como MINA, Capicua, Diana Martínez & the Crib, EduMundo, Rui Vilhena & os Aliados, The Mantra of the pHat-Lotus, O Grilo e a Longifolia, Renato Mont Trio, e é o líder do seu próprio grupo, Ricardo Coelho Quartet.

O músico, natural do Porto, colaborou ainda com as seguintes formações: Orquestra Sinfónica do Porto/Casa da Música, Orquestra do Norte, Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra Sine Nomine, Orquestra da Fundação do Conservatório Regional de Gaia, Orquestra Momentum Perpetuum, OJ.COM, Fundação Orquestra Estúdio, Banda Sinfónica Portuguesa e Ensemble Vocal Pro Música.

Conquistou o 3.º lugar, categoria Combo Jazz, no Prémio Jovens Músicos 2016; a Menção Honrosa de Melhor Instrumentista na 11.ª Festa do Jazz do São Luiz (2013); o 2.º lugar na categoria vibrafone na 6.ª edição da "Giornate della Percussione" (Itália, 2008) e o 1.º lugar no concurso "Tum-pa-Tum-pa" (2007).

Cresceu imbuído no contexto musical da Igreja. O seu percurso académico iniciou-se aos quatro anos de idade, na Escola de Música Valentim de Carvalho, estudando piano e bateria. Concluiu o curso de Percussão no Conservatório de Música do Porto e, posteriormente, ingressou na ESMAE.

Tem-se apresentado em concerto nos seguintes países: Alemanha, Bélgica, Egipto, Espanha, França, Israel, Palestina, Portugal e Tunísia.

É um dos três finalistas do Prémio Novos Talentos Ageas, uma parceria da seguradora com a Fundação da Casa da Música, e vai atuar na Sala Suggia, no dia 4 de maio, pelas 18 horas.