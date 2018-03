Ricardo Vieira: "Sempre soube que a música era o meu destino"

Ana Rita Neto Hoje às 20:37 Facebook

Pianista português nascido em Santa Maria da Feira faz sucesso na China com o duo Musicorba. "Devemos estar em todas as redes sociais chinesas com centenas de fotos e filmes", diz em entrevista ao JN.

"Índia, Estados Unidos, Chipre, Turquia, França e agora na China". São estes os países nos quais o duo Musicorba, formado pelos pianistas Ricardo Vieira, natural de Santa Maria da Feira, e pelo japonês Tomohiro Hatta, atuou nos últimos meses.

Desde o inicio de março que os dois pianistas estão a percorrer a China, com uma digressão de 18 concertos em 23 dias. "Tem sido uma experiência fantástica. São milhares e milhares de quilómetros, até já perdemos a conta. A tournée tem sido cansativa mas muito satisfatória", revela Ricardo Vieira, em conversa com o JN.

Correr, tocar, dormir, repetir

"A nossa rotina é: check out no hotel, correr para a próxima cidade de carro, avião, barco ou comboio. Quando finalmente chegamos, descansamos um par de horas, vamos ao teatro experimentar o piano, as luzes, mais um intervalo, passamos ao concerto, tiramos fotos com o público e somos logo literalmente empurrados para fora do palco pela nossa road manager. Jantar, fazer as malas, dormir e no dia seguinte é tudo a repetir", conta o pianista português.

Nessa rotina de loucos, os pianistas garantem que vale tudo a pena pela música e pelas pessoas que os seguem. "O público é excecional e muito amável - às vezes é eufórico. Devemos estar em todas as redes sociais chinesas com centenas de fotos e filmes".

Em Portugal em outubro?

Apesar da digressão estar a terminar, o pianista revela que já há mais duas em cima da mesa, "ambas na China, uma em 2019 e outra em 2020". O regresso a Portugal do pianista português poderá acontecer ainda este ano, num concerto em outubro ou novembro, na Feira, mas nada está garantido ainda.

O duo Musicorba nasceu em 2009, no seguimento das comemorações dos 150 anos do Tratado de Amizade Paz e Comércio entre os dois países, que se iria realizar no ano seguinte. Depois de se juntarem fizera uma mini-tour "para comemorar tão importante aliança", onde tocaram em Lisboa, Paris e no Museu Takagawa, no Japão. Os concertos fizeram sucesso entre o público e desde então nunca mais pararam.

Da Feira para Paris

Ricardo Vieira viveu a sua infância na Feira. Quando ainda era pequeno, o seu brinquedo preferido era "um piano de madeira da minha mãe" e aos cinco anos já tinha uma música favorita, "a 5.ª Sinfonia de Beethoven pela Orquestra Filarmónica de Berlim dirigida por Karajan. Não largava o disco e a música tinha em mim um efeito de uma grandeza inexplicável".

Começou a estudar música aos nove anos e aos 16 deu o primeiro concerto com orquestra no Teatro São Luiz, em Lisboa. "Sempre soube que a música era o meu destino. Foi a minha avó que me inscreveu na Academia de Música, na Feira, e desde esse dia tudo mudou".

A viver em Paris há muitos anos, Ricardo Vieira já viajou por inúmeros países pois acredita que "é essencial para o nosso desenvolvimento". Atualmente, após oito anos a dar aulas nos conservatórios da "cidade luz", o pianista escolheu trabalhar em escolas desfavorecidas.

"É muito desgastante, sobretudo quando se tem uma atividade de concertista ativa como tenho, mas é muito gratificante ver os frutos colhidos neste meu projeto", conclui Ricardo Vieira.