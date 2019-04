Richard Clayderman atua pela primeira vez em Portugal em outubro

Ana Vitória Hoje às 09:59 Facebook

O pianista Richard Clayderman está a celebrar 40 anos de carreira e vai atuar pela primeira vez em Portugal a 21 de outubro. O concerto terá como palco o Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Nesta apresentação, Clayderman reunirá títulos originais e clássicos de filmes. O repertório contempla os grandes sucessos que marcam as suas quatro décadas de atividade, com lugar garantido para canções como "Ballade Pour Adeline", "West Side Story", "Corazón de Niño", "Flash Emotion", "A Comme Amour", "Titanic Symphony" e "Rhapsody in Blue".

Os bilhetes para o concerto estarão à venda a partir de 5 de abril.



Richard Clayderman, nome artístico de Philippe Robert Louis Pagès, começou sua carreira há 40 anos, após ser descoberto por dois produtores. Ao longo de sua trajetória, o artista já vendeu mais de mais de 70 milhões de álbuns.

Por ano, em média, Richard Clayderman dá aproximadamente 200 concertos.