Rita Joana atua na redação do JN

A cantora conimbricense Rita Joana, de 38 anos, apresenta o mais recente álbum "El Cine" na redação do Jornal de Notícias, esta quinta-feira. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook, a partir das 15.30 horas.

Desde pequena que Rita Joana sente um fascínio pelo México e a sua cultura. A ficção internacional fê-la viajar até ao país sem sair do sofá. Hoje, aos 38 anos, a cantora natural de Coimbra leva a música do álbum "El Cine" até aos quatros cantos de Portugal.

O disco relembra e homenageia clássicos mexicanos dos anos 50 aos anos 70, onde a intensidade das emoções e as paixões arrebatadoras notam-se em cada uma das melodias. "El Cine" é composto por doze canções.

Apenas uma das faixas é portuguesa e original: "A vingança de Sara Montiel" é interpretada pela cantora brasileira Luanda Cozetti. Susana Travassos, Celina da Piedade, Miguel Calhaz e Miguel Mira são outras das colaborações.

"El Cine" de Rita Joana é apresentado esta quinta-feira, na redação do Jornal de Notícias. O miniconcerto é transmitido em direto no site do JN e no Facebook.