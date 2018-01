Rita Ora confirmada no MEO Marés Vivas

Hoje às 13:18 Facebook

A cantora britânica subirá ao palco no dia 22 de julho.

Rita Ora é a primeira confirmação para o terceiro dia do festival que se realiza em Gaia, com concerto agendado para o dia 22 de julho.

A estrela pop de origem albanesa virá ao festival MEO Marés Vivas para mostrar os temas do seu segundo álbum de estúdio, que deverá ser editado este ano. Em 2017, a cantora lançou dois novos singles, "Your Song" e "Anywhere".

Ora junta-se, assim, a nomes também já confirmados no festival como Jamiroquai, Kodaline e Goo Goo Dolls.

O MEO Marés Vivas passa agora a localizar-se na Antiga Seca do Bacalhau, que permite a duplicação do público, de 20 mil pessoas para 40 mil, e realiza-se de 20 a 22 de julho. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais, a preços que variam entre os 35 euros (diário) e os 65 euros (geral).