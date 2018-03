Rita Pereira sedutora e romântica no Porto

Sara Oliveira Hoje às 11:51 Facebook

Atriz Rita Pereira foi a estrela no Portugal Fashion, com o namorado na plateia.

Foi no bosque encantando idealizado pela estilista Micaela Oliveira, e concretizado pelo RD Atelier, que a diva da ficção nacional chamou todas as atenções no Portugal Fashion. Rita Pereira respondeu à amizade e voltou a desfilar para a criadora que a costuma vestir nas ocasiões mais especiais, assumindo-se rendida às propostas de alta-costura para a próxima estação fria.

"Quando a Micaela me falou, disse logo que vinha, mesmo sem conhecer as peças. Cheguei aqui e adorei. Ela voltou um pouco às origens com as quais me identifico muito, o que não aconteceu tanto na estação anterior", confessou ao JN, no registo genuíno e simples que a caracteriza.

Após "um dia inteiro de gravações e de 14 cenas" da novela da TVI "A herdeira", Rita mostrou que quem sabe não esquece, pois foi como manequim que entrou no mundo do trabalho, seduzindo o público com a sua atitude, apesar de se assumir "nervosa" antes de tudo começar.

Na primeira fila, Rita teve o namorado, o francês Guillaume Lalung, que, orgulhoso, filmou toda a sua prestação.