Do sadomasoquismo a ativista LGBT, muitos concorrentes da Eurovisão vão dar nas vistas em Israel.

A edição do Festival Eurovisão da Canção, agendada para 14 a 18 de maio em Telavive, Israel, será uma das mais excêntricas de sempre. E nem é só por Conan Osiris, cuja irreverência visual fica léguas aquém de muitos dos rivais. Desde que os mascarados metaleiros Lordi venceram a Eurovisão pela Finlândia, em 2006, ou a o drag queen Conchita Wurst elevou alto o nome da Áustria, em 2014, que não há limites para a irreverência e excentricidade dos candidatos à Eurovisão. Se a música é importante, a performance é ainda mais e há concorrentes prestes a ficarem na memória de quem os vir pela primeira vez.

No capítulo da excentricidade, o nome mais incontornável é o dos islandeses Hatari. São três amigos de uma escola de artes que formaram uma banda há menos de dois anos. Mas não são só uma banda, são uma banda de música BDSM (bondage, disciplina, dominação, sadismo e masoquismo), características usualmente ligadas ao mundo do prazer que os islandeses transportam para o palco.

Confuso? Basta ver a performance com couro e luzes vermelhas onde reinam danças sensuais, aprisionamentos e um escravo, tudo acompanhado de uma eletrónica hipnótica e, pasme-se, vocais guturais. Seriam candidatos à vitória, não fosse a mensagem política que querem passar e que os pode levar à desqualificação.

O francês ativista

E que dizer do cantor Bilal Hassani, concorrente francês de 19 anos que é ativista LGBT e se apresenta em palco de cabelo louro liso pelo ombro e dança sensual? Esta espécie de Carlos Costa (que tentou ser o candidato da Bielorrússia mas não consta dos finalistas deste país) não surpreende na música, marcada pelo Pop e R&B que não devem ser suficientes para obter uma boa prestação.

Noutro patamar está a australiana Kate Miller-Heidke, que mistura pop com música clássica, de extensão vocal assinalável e guarda-roupa marcado por um vestido azul-prateado que terá seguramente três ou quatro metros de altura. A artista de 37 anos canta do alto do terceiro andar, enquanto um pêndulo humano invertido vestido de preto balança de um lado para o outro durante toda a atuação. Também não é favorita.

Na categoria das vestes originais está ainda o croata de 18 anos, Roko. Este "Michael Bublé" dos balcãs surge no palco vestido de branco com asas de anjo e aparência de galã, que não lhe deverão chegar, porém, para obter um bom resultado, dizem casas de apostas.

Cheias de visualizações

Menos exuberantes mas não menos incomuns são as quatro polacas que integram o grupo Tulia. Ainda não têm música, mas já foram as escolhidas depois de somarem milhões de visualizações no YouTube com covers de Metallica ou Depeche Mode. Imagine o Rancho Foclórico de Castanheira de Pera a cantar "Nothing else matters" sem instrumentos, mas voz de cana rachada. Tulia é isto, e nem esquecem os vestidos tradicionais do folk.

Islândia

Deixar Israel de "cabelos em pé"



Não é só o visual ou a performance excêntrica que está a levar os Hatari para o centro da polémica. É que eles são defensores da Palestina e, perante a recusa da Islândia em boicotar a Eurovisão, já prometeram ir ao festival, que se realiza no Estdo rival Israel, passar a mensagem de defesa dos direitos palestinianos em palco. O ato desqualificá-los-ia, mas deixaria Israel de cabelos em pé.

Mais quatro exemplos de extravagância

Polónia

As Tulia ainda não têm canção escolhida, mas não devem abdicar do traje folk que as caracteriza

França

A aparência do cantor Bilal Hassani promete dar que falar, em contraste com a normalidade da música

Austrália

Kate Miller-Heidke canta ópera do alto do seu vestido de mais de três metros de altura, de capacete

Croácia

Roko é o anjo de 18 anos considerado na Croácia uma espécie de "Michael Bublé"