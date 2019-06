Roberto Saviano: "A máfia vai existir enquanto houver capitalismo"

João Antunes Hoje às 14:22 Facebook

Natural de Nápoles e prestes a completar 40 anos, o jornalista e escritor Roberto Saviano não tem uma vida normal. Celebrado pelo seu best-seller "Gomorra", que deu origem a um filme e a uma série de televisão, denúncia feroz das associações mafiosas que devastam a sua cidade natal e tantas regiões do país, foi de tal forma ameaçado de morte que tem direito a segurança pessoal permanente, fornecida pelo governo italiano. No Festival de Berlim para promover o filme "Piranhas - Os Meninos da Camorra", que se baseia no seu novo livro e estreia hoje em Portugal, confessou-se ao JN.

O que é verdadeiro e o que é pura ficção nesta obra?

É tudo inspirado em factos reais. É claro que tivemos de construir uma história. Por exemplo, Nicola, o protagonista, é a combinação de vários jovens que realmente existiram. Mas só para dar uma ideia, a cena em que disparam no telhado aproveitando o fogo-de-artifício para cobrir o som dos tiros baseia-se num facto real. E todos os homicídios existiram realmente.

Os filmes de ficção, nomeadamente os que se baseiam nos seus livros, mudaram alguma coisa a mentalidade da máfia?

As organizações criminosas vêm os filmes sobre a máfia. Podemos até dizer que são mais os mafiosos a inspirarem-se nos filmes que o contrário. Embora não seja verdade que cometem crimes inspirados nos filmes, do que são acusados muitas vezes. Mas adotam uma linguagem cinematográfica na forma de comunicar entre si.

O que pensam os jovens que entram no filme do mundo mafioso à volta deles?

Todos os miúdos que entram no filme são trabalhadores. Há pasteleiros, cozinheiros, barbeiros. Trabalham e vivem nos bairros populares de Nápoles, por isso conhecem muito bem a realidade dos bandos mafiosos juvenis. Todos disseram que fazer o filme lhes mostrou como pode ser vergonhoso o estilo de vida que os membros desses bandos levam. Como é duro viver constantemente no medo. Acusa-se muitas vezes o cinema de fomentar a violência mas eu acho sinceramente que ao mostrar essa violência estamos a dar instrumentos para melhor a compreender e a denunciar.

A sua vida é muito complicada, como sabemos. De onde lhe vem a força e a coragem para continuar? E a esperança de que afinal de contas valha a pena...

A força encontro-a em duas coisas, talvez não muito nobres. A primeira é a vingança. Escrevo os meus livros e os meus artigos para me vingar de todos aqueles que me querem silenciar. Estou a referir-me não só a mafiosos como também a políticos. A outra é a ambição. De que com as minhas palavras possa mostrar os mecanismos de actuação destas organizações. Não só no sul de Itália como em todo o mundo. Quanto à esperança, já tive mais. Quanto mais velho estou, menos esperança tenho. Mas estou convencido que quem perder tempo a ler um livro ou a ver um filme está já a mudar qualquer coisa.

Há alguma relação entre a máfia e o crescimento do nacionalismo na Europa?

Podia dar-lhe muitas respostas emotivas, mas também há bastantes provas de que o neofascismo italiano está muito ligado à máfia. Há uma vizinhança ideológica entre o nacionalismo radical de direita e as organizações criminosas. A máfia está a associar-se ao populismo, porque o populismo tem como primeiro inimigo o emigrante

Qual a sua posição sobre o Matteo Salvini? Como é que se tornou um modelo de político não só em Itália como em tantos outros países europeus?

Os europeus deviam estar preocupados. Os alemães, os franceses, os espanhóis, temo até que também os escandinavos, deveriam olhar para Itália e ver qual poderá ser o seu futuro. Um símbolo que penso ser bastante grave é o facto do Ministro do Interior vestir sempre um uniforme militar. Não só em cerimónias oficiais mas também no dia-a-dia. É algo que nunca se viu num país democrático desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Mas sem inimigos, não teria sobre o que escrever...

De certa forma, é verdade. O meu desejo é um dia poder ultrapassar a minha obsessão. A história da máfia obceca-me porque penso que é o único espaço de autenticidade. Sei que é uma ilusão, mas todas as pessoas obsessivas pensam o mesmo, que o seu tema é o mais autêntico e o mais importante para explorar. Por isso, encontro-me neste delírio. Mas também estou convencido de uma coisa: sinto que o que faço é necessário.

Pensa que vai chegar o dia em que a máfia simplesmente não exista?

A máfia vai existir enquanto houver capitalismo. Há um paradoxo na Europa. Bloqueia-se o fluxo de emigrantes que tentam entrar nos países europeus mas não se bloqueia o fluxo de dinheiro ligado ao crime. Lugares como Malta, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo e Londres são portas de entrada desse dinheiro. Segundo um estudo publicado na Colômbia, 90% do dinheiro do tráfico da droga é lavado na Europa.

Alguma vez se arrependeu de ter escrito "Gomorra", considerando que desde então nunca mais conseguiu ter uma vida normal? Não imaginou que seria tão arriscado?

Nunca imaginei o risco que corria. Se imaginasse nunca o teria feito. Não é muito corajoso dizê-lo, mas tenho de ser honesto. Deveria ter sido mais prudente. Não há nada mais importante do que salvaguardar a nossa vida e a dos que nos são próximos.