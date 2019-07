Rock e hip-hop abrem dia de Ornatos no Marés Vivas

Catarina Silva Hoje às 19:00 Facebook

O dia de Ornatos Violeta abriu portas de bilhetes esgotados e com as filas da frente do palco principal já reservadas para o grupo do Porto. É o regresso d"O Monstro Precisa de Amigos, vinte anos depois de o álbum mítico do grupo sair para a rua. Mas o segundo dia do Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, arrancou com rock no Palco Santa Casa e com rap e hip-hop no Bloco Moche.

The Lazy Faithful inauguraram, às 16.30 horas, as colunas deste segundo dia. O grupo de amigos do Porto, que lançou um álbum este ano, chegou com rock e ares de country debaixo de guitarras e bateria. E abriu caminho para o palco ao lado, onde mal acabaram de tocar, arrancou Valas. O rap e hip-hop do jovem chegou de guitarra e DJ e encaixou na perfeição no final de tarde soalheiro, num palco onde correu o último álbum, Check-In, quase do princípio ao fim do concerto. Mostrou o novo single "Kilimanjaro", que ainda não saiu, e com "Preciso" pôs o público relaxado a cantar.

No palco principal, hoje arranca-se com o rock alternativo dos britânicos Don Broco, que chegam com o disco do último ano: Technology. É uma forma enérgica de arrancar num palco que salta para o hip-hop com Carlão. O último álbum "Entretenimento?" promete ser o protagonista deste concerto, que não poderá escapar aos êxitos do primeiro álbum a solo: "Quarenta". Mas o grande pedido do público será, provavelmente, Da Weasel, depois do anúncio do regresso para um concerto exclusivo no próximo ano, no Nos Alive.

O rock dançável dos suecos Mando Diao abrem depois caminho para Ornatos, que só sobem ao palco à meia-noite.