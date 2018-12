Hoje às 12:07 Facebook

Um youtuber britânico conseguiu um feito que não está ao alcance de todos. Com uma música bem-humorada e com fins humanitários, LadBaby conseguiu ultrapassar estrelas internacionais como Ariana Grande no top de músicas este Natal. O nome do tema? "We Built This City... On Sausage Rolls" (Construímos esta cidade... em rolos de salsicha).

A versão da música "We Built This City", dos Starship, é a grande sensação deste Natal em Inglaterra e foi criada para ajudar o banco alimentar "The Trussell Trust". No início da última semana, vários críticos musicais e peritos do mercado musical desvalorizaram o impacto que LadBaby poderia ter, mas acabaram por ter de engolir as suas previsões.

A música que canta rolos de salsicha conseguiu 75 mil vendas, ultrapassando "Sweet But Psycho", de Ava Max, por 18.500 cópias. Ariana Grande teve de se contentar com o terceiro lugar no ranking, revela a BBC.

Mark Hoyle (nome verdadeiro do LadBaby) espera que os Starship gostem da versão e já os desafiou para um dueto com a sua versão da música que projetou o grupo para o estrelato em 1985.

A música original: