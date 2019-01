Rosalía anuncia concerto no Porto

Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantora catalã deverá tocar no festival Primavera Sound a 6 de junho.

Rosalía anunciou, este domingo, através das suas redes sociais, que irá atuar no Primavera Sound, no Porto.

Depois de estarem anunciadas as suas passagens pelo edição do festival em Barcelona, o Porto também terá a oportunidade de ver a estrela em ascensão que mistura flamenco com outras sonoridades, como o hip hop.

"El Mal Querer", o segundo álbum de estúdio de Rosalía, destacou-se em 2018, ano em que ganhou dois Grammys Latinos.

"Malamente" é um dos singles de maior sucesso da estrela espanhola.